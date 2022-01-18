2022/01/18 | 11:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجولت نائبة رئسية بعثة الامم المتحدة

في العراق لشؤون السياسية الانتخابية

في شارع حيوي انجزته الحكومة المحلية

بكربلاء مؤخرا

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية ان السيدة

إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير تجولت

بر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:مسؤولة بالامم المتحدة تتطلع على شارع حيوي انجزته حكومة كربلاء برفقة المحافظ) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور:مسؤولة بالامم المتحدة تتطلع على شارع حيوي انجزته حكومة كربلاء برفقة المحافظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).