الصحة العراقية: اوميكرون يتمتع بحضانة قصيرة وفعالية قوية وسريعة

2022/01/18 | 11:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت وزارة الصحة العراقية، الیوم الثلاثاء، إن حضانة اوميكرون في جسم المصاب قصيرة المدة ولكنها سريعة الانتشار والفعالية.وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة الدكتور هيثم العبيدي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “فيروس أوميكرون دخل في مرحلة ذروة الانتشار كونه عبارة عن سلالة ومتحور جديد”.وأضاف، أن “سلالة أوميكرون هي مشابهة للسلالات السابقة، […]

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