الكشف عن تحرك نيابي لتشريع قانون يلغي تقاعد النواب والرئاسات

2022/01/18 | 11:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف عضو مجلس النواب هادي السلامي، الثلاثاء، عن تحرك نيابي لتشريع قانون يقضي بإلغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث.وقال السلامي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن الكتلة البرلمانية المعارضة تسعى لتشريع هذا القانون،لإزالة الفوارق وتحقيق العدالة بين أبناء الشعب والمسؤولين”، مشيراً إلى أن “تلك الكتل تستند إلى المادة 14 من […]

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