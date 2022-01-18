’دبلوماسية الاسترداد’.. العراق يستعيد قطعتين أثريّتين عمرهما 4000 سنة

2022/01/18 | 11:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف، الثلاثاء، أن البلاد بصدد استرداد قطعتين أثريتين تعودان إلى أكثر من 4000 سنة.

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وقال الصحاف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 كانون الثاني 2022)، إنه: "عَمَلاً بدبلوماسيّة الإسترداد، القنصلية العامة لجُمهورية العراق في لوس أنجلوس وبالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني الأمريكي للتحقيقات ستتسلم قطعتين أثريتين تعودان إلى أكثر من 4000 سنة، وهما لوح مسماري يعود إلى مدينة أُور والثاني جزء من منشور مسماري نادر جداً يعود إلى مدينة بابل القديمة ولاتوجد سوى قطعتين منه في العالم وقد كان يستخدم كأداة تعليم نادرة".

وأضاف أن "هذا الإنجاز في وضع اليد على القطع ومصادرتها من قبل السلطات الأمريكية ضمن الجهود التي تبذل لملاحقة الإتجار غير المشروع بالآثار العراقية ومن خلال تتبع المعلومات المُقدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية لوضع اليد عليها والعمل على إرجاعها إلى موطنها الأصلي من خلال السلطات العراقية".

وأشار الصحاف إلى أن "مراسم التسليم ستجري في مبنى القنصلية العامة لجُمهورية العراق في لوس أنجلوس بتاريخ 2022/1/20 خلال إحتفال رسمي".

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