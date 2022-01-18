موظفو العقود في ذي قار يتظاهرون للمطالبة بصرف فروقات مالية

2022/01/18 | 11:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادخرج العشرات من موظفي عقود الوزارات في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بصرف الفروقات المالية لهم.موظفي عقود دوائر البلديات والبلدية والماء والمجاري والصحة خرجوا بتظاهرة حاشدة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة للمطالبة بصرف الفروقات المالية والمتوقفة منذ عام 2019، في حين أن جميع المحافظات قامت بصرفها”.كما “أنهم طالبوا بتحويلهم على الملاك الدائم …

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