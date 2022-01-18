2022/01/18 | 11:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاهد لاستمتاع الأهالي بالثـلوج التي غطت مدينة السليـمانية.) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: HaY_q1PYWbQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاهد لاستمتاع الأهالي بالثـلوج التي غطت مدينة السليـمانية.) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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