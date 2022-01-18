الإطار التنسيقي: لن نذهب لـ”المعارضة”.. هذا ما نسعى اليه

2022/01/18 | 11:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، عدم ذهابه إلى “المعارضة” خلال المرحلة المقبلة، وعدم الاشتراك في الحكومة العراقية الجديدة.وقال النائب عن الإطار ثائر مخيف، لوكالة “ايرث نيوز”، إن “الإطار التنسيقي، لا يفكر اطلاقاً في الذهاب الى المعارضة خلال المرحلة المقبلة، وعدم الاشتراك في الحكومة العراقية الجديدة، بل هو يعمل ويسعى إلى تشكيل حكومة […]

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