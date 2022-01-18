2022/01/18 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد الخبير الأمني سرمد البياتي، اليوم الثلاثاء، المدة الزمنية الذي يحتاجها مشروع نصب كاميرات المراقبة في بغداد".

وقال البياتي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "جميع دول العالم تعتمد بشكل كبير في متابعة الخروقات الأمنية والحوادث الجنائية والإرهابية على كاميرات المراقبة وتقدمت كثيراً في هذا المجال، ولكن العراق لازال يعاني من عدم إكمال هذا المشروع في ظل الخروقات الأمنية المستمرة التي يتعرض لها البلد".

وأضاف، أن "مشروع نصب كاميرات المراقبة في المدن والطرق يعتبر من المشاريع ذات الكلفة غير العالية كما انها سريعة الإنجاز "مشيراً إلى أنه "لو كانت هنالك إرادة حقيقية لدى الحكومة لأنجزت هذا المشروع خلال 20 يوم إلى شهر".

وتابع البياتي، ان "قرار الحكومة بإلزام اصحاب المحلات يعتبر خطوة ايجابية و مهمة لتعزيز الجانب الاستخباري في الجانب الأمني" مشدداً على "ضرورة الضغط على وزارة الداخلية لانجاز مشروع نصب كاميرات المراقبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير أمني يحدد المدة الزمنية لإنجاز مشروع نصب كاميرات المراقبة في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير أمني يحدد المدة الزمنية لإنجاز مشروع نصب كاميرات المراقبة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).