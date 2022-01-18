2022/01/18 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اكد مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، بدء تدفق السيول القادمة من الحدود العراقية – الايرانية صوب مناطق شرق المحافظة.وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان" السيول المتدفقة من الحدود العراقية – الايرانية بدات بالتدفق بمعدلات دون المتوسط في اتثنين من الوديان الحدودية هما وادي النفط وطلهاو باتجاه قرى زراعية في العمق العراقي".واضاف الخزاعي،ان" خلية الازمة الحكومية تراقب عن كثب تدفق السيول في الوديان الحدودية لافتا الى ان الوضع طبيعي وليس هناك اي مخاطر على القرى او الاراضي الزراعية او حتى قطعان الماشية والاغنام لان معدلات تدفق السيول ليس خطير".واشار الى ان" تدفق السيول اشارة خير لمناطق عانت من ازمة جفاف حادة في الاشهر الاخيرة".

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