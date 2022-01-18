الإعلان عن اكتشافات أثرية مهمة تحت الجامع النوري

2022/01/18 | 11:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنَتْ مفتشية آثار وتراث نينوى، الثلاثاء، عن اكتشافات أثرية مهمة تحت مصلى الجامع النوري ومنارته الحدباء بمدينة الموصل القديمة، والقابعة على عمق ستة أمتار، عائدة إلى حقبة دولة الأتابكة الإسلامية.وقالَ مدير عام المفتشية خير الدين احمد ناصر في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الفرق التابعة للهيئة العامة للآثار والتراث بالتعاون مع منظمة اليونسكو […]

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