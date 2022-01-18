العواصف الثلجية تلغي آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة

2022/01/18 | 11:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أدت العواصف الشتوية التي بدأت في جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة، إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء المنطقة.وأفادت صحيفة “the hill”، بأنه تم إلغاء أكثر من 5000 رحلة طيران إلى الولايات المتحدة أو خارجها أو داخلها في عطلة نهاية الأسبوع، وتأجيل ما يقرب من 10000 رحلة، وفقا […]

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