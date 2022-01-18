النقد العربي يفصح عن احتياطي العراق المؤكد من النفط

2022/01/18 | 11:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن صندوق النقد العربي، ان حصة العراق من الاحتياطي المؤكدة للنفط عربيا يبلغ 20.7%.وذكر الصندوق في التقرير الاقتصادي العربي الموحد أن “نسبة 92.7 في المئة من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام عربياً تتركز في 5 دول عربية هي السعودية التي استأثرت بحصة 37.3 في المئة من إجمالي احتياطيات الدول العربية، يليها العراق بنسبة […]

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