إندونيسيا تقر مشروع قانون لـ

2022/01/18 | 11:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة مجلس النواب الإندونيسي، بوان ماهاراني، الثلاثاء، إن البرلمان أقر مشروع قانون لنقل العاصمة من جاكرتا إلى كاليمانتان على جزيرة بورنيو.

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