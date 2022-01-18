واشنطن ونزاع الصحراء الغربية المغربية - سعيد الوجاني

2022/01/18 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني عندما عين الأمين العام للأمم المتحدة ، مبعوثه الشخصي بملف الصحراء الغربية المغربية ، وبضغط من الولايات المتحدة الامريكية ، التي هددت بإنزال عقوبات على الطرف المعرقل لتعيين ممثل شخصي للأمين العام ..



كانت واشنطن ثاني دولة ترحب بهذا التعيين ، وكانت اول دولة رحبت بالتعيين ، هي الدولة السلطانية المغربية ، لقطع الطريق على التأويلات المغرضة ، ولدفع الاتهامات السابقة ، التي تشير الى النظام السلطاني بعرقلة ......





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