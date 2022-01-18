اقوى عاصفة ثلجية في العراق منذ سنوات

2022/01/18 | 11:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، هبوب عاصفة ثلجية هي الأقوى من نوعها خلال سنوات، في عدة مدن في العراق.

وقال عطية في تدوينة له، “اعتبارا من ساعات صباح الأربعاء، نحن على موعد مع (اقوى عاصفة ثلجية) لم تشهدها البلاد منذ عدة سنوات، والتي ستجتاح العراق من جهة الشمال الغربي وتمتد بعدها نحو مناطق دهوك ونينوى وبعدها اربيل والسليمانية وهي الأكثر تأثرا بالعاصفة الثلجية التراكمية“.

وأضاف “متوقع ان تتأثر مناطق واسعة من كركوك والانبار وصلاح الدين وديالى، وربما شمال بغداد بهذه العاصفة الثلجية فجر الخميس“.

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