الحوثي يهدد بمواصلة مهاجمة الإمارات بحال “العبث” باليمن

2022/01/18 | 11:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولبوجه متحدث باسم جماعة الحوثي، الاثنين، تحذيرا إلى الإمارات بشأن الاستمرار في مهاجمتها بحال “العبث” باليمن.وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، في تغريدة بموقع “تويتر”، إن “دويلة صغيرة في المنطقة تستميت في خدمة أمريكا وإسرائيل، كانت قد زعمت أنها نأت بنفسها عن اليمن، لكنها انكشفت في الآونة الأخيرة، خلاف ما زعم”.وتابع …

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