متعاقدون يتظاهرون للمطالبة بصرف “المخصصات” في ذي قار

2022/01/18 | 11:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … تظاهر العشرات من موظفي عقود الوزارات في محافظة ذي قار ،الثلاثاء، أمام مبنى الحكومة المحلية للمطالبة باحتساب مخصصات الزوجية والأطفال والخطورة اسوة باقرانهم في بقية المحافظات.وذكر مراسل وكالة /المعلومة/، ان، العشرات من موظفي عقود دوائر البلديات والبلدية والماء والمجاري والصحة في اقضية وناحي المحافظة خرجوا بتظاهرة حاشدة امام مبنى ديوان محافظة […]

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