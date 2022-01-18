الانضباط تعتبر فريق الخطوط خاسراً في كأس العراق

2022/01/18 | 11:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعتبرت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، فريق الخطوط الجوية خاسراً في بطولة كأس العراق.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، عقدت اجتماعاً لدراسةِ الاعتراض المقدم من قبل نادي العدالة بخصوص إشراك اللاعب (مهيمن منذر جاسم) الذي يحمل الرقم (28) من نادي الخطوط […]

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