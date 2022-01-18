2022/01/18 | 11:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد النائب عن محافظة البصرة علي شداد الفارس ، الثلاثاء ، ان نواب المحافظة يتحدون تحت ورقة الفيحاء عاصمة العراق الاقتصادية.وقال الفارس في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الإصلاحات الاقتصادية والخدمية والمعيشة وحقوق البصرة تبنتها ورقة الفيحاء”، مبينا أن “الورقة ستقدم إلى رئيس الوزراء المقبل وربما يتم تضمينها في موازنة 2022”.وأضاف أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب البصرة يتوحدون تحت ورقة الفيحاء ويتطلعون لادراجها بالموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب البصرة يتوحدون تحت ورقة الفيحاء ويتطلعون لادراجها بالموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).