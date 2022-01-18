لون أحمر يزين أفق جبال السعودية بلوحة مبهرة.. ما سره؟

2022/01/18 | 11:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مجموعة من الصور آسرة الجمال، يعكس المصور السعودي، علي الشدوي، أفق جبال شدا بشكل لا تشهده عادة على الأرض بسبب عوامل بيئية مختلفة..شاهد الصور!

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