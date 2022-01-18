الصحة تتحدث عن اعراض

2022/01/18 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة العراقية، ربى فلاح، اليوم الثلاثاء، ابرز اعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد" اوميكرون ".وقالت فلاح، لـ(بغداد اليوم)، ان "ابرز اعراض المتحور الجديد اوميكرون هي سعال جاف مع تعرق ليلي ووهن عام، اما فيروس دلتا فتكون اعراضه ضيق التنفس مع فقدان حاستي الشم والتذوق واحتقان البلعوم ".وبينت ان "المتحور اوميكرون يكون اكثر اربع مرات بالإصابة والعدوى من سلالة دلتا، لكن الاعراض تختلف من شخص الى اخر، كما ان بعض اعراض الاصابة بمتحور اوميكرون تتشابه مع متحور دلتا، اذ يسبب كلاهما حمى وصداعا وسيلانا في الانف ".وأضافت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ان "الاشخاص غير الملقحين هم أكثر عرضة للإصابة وللمضاعفات وللوصول الى الحالات الشديدة والحرجة من الإصابة".

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