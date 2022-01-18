المثنى: 53 مدرسة حصة المحافظة من الاتفاقية الصينية

2022/01/18 | 11:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن مديرية تربية محافظة المثنى سعد خضير الريشاوي، الثلاثاء، الأراضي المرشحة لبناء 53 مدرسة موزعة بين عموم مناطق المحافظة إلى الشركة الصينية.وقال الريشاوي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المديرية سلمت الأراضي المرشحة لبناء 53 مدرسة موزعة بين عموم مناطق المحافظة إلى الشركة الصينية (باور تشاينا)”.وأضاف أن “الحكومة المحلية تعهدت بتسهيل الإجراءات […]

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