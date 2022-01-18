الأنواء الجوية: بغداد و8 محافظات دون الصفر والسليمانية الابرد

2022/01/18 | 11:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، ان درجة الحرارة الصغرى في بغداد وخمس محافظات ليوم غد الأربعاء هي 2 تحت الصفر والسليمانية الأبرد بــ 7 درجات تحت الصفر درجات الحرارة الصغرى يوم غد في جميع المحافظات كالاتي : ▪️بغداد ونينوى وأربيل وكركوك وبابل والأنبار 2 تحت الصفر ▪️النجف وكربلاء وواسط والقادسية (صفر) مئوية …

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