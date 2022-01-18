الاطار يتعهد بإعادة سعر الدولار الى سابق عهده بـ”اسرع وقت”

2022/01/18 | 11:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن القدري الشمري، الثلاثاء، ان إعادة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق هو مطلب أساسي، مشيرا إلى أن قوى الإطار التنسيقي ستعمل على إعادته وباسرع وقت ممكن.وقال الشمري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب الحالي قادر على إرجاع سعر صرف الدولار إلى سعره السابق هو مطلب […]

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