ضبط تزوير وهدر بأربعة مليارات ونصف المليار دينار بمصرف حكومي

2022/01/18 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبطها حالات تلاعب وتزويرٍ في المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ في الرمادي.

وقالت الهيئة في بيان إنه تم ضبط مائة وستة واربعون مُعاملة إقراضٍ تشوبها شبهة التزوير، موضحة ان فريق التحقيق كشف (120) هويَّـةً مُزوَّرة.



وأشارت الهيئة الى ان هذا التلاعب أدَّى إلى هدر نحو (4,5) مليارات دينار.

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