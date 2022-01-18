قاآني يعجز عن اقناع الصدر بالعودة الى حكومات التوافق

2022/01/18 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر سياسية عن عجز قاآني اقناع زعيم التيار الصدري بتشكيل حكومة توافقية.

وقالت المصادر إن قاآني جاء إلى الصدر بعنوان إعادة ترتيب البيت الشيعي وفق المعادلات السياسية المعتمدة منذ 2003، لكن الصدر رفض سيناريو تشكيل حكومة توافقية تعتمد العرف السياسي في توزيع المناصب والحقائب.



وبحسب المصادر، قان قاآني لم يستطع تغيير موقف الصدر من بعض قيادات الإطار التنسيقي.

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