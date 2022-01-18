-العربي الجيد- منصور عباس - عصام مخول

2022/01/18 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصام_مخول المؤرّخ ألكسندر يعقوبسون لا يسمح للحقائق التاريخية أن تربك أفكاره المشوّهة بكل ما يتعلّق بالمواقف المبدئية للشيوعيين في هذه البلاد، وخصوصا في وقت يتلذذ فيه وهو يتغنّى ب"العربي الجيد" الذي يسطع في المشهد السياسي الإسرائيلي في هذه الأيام، على شاكلة عضو الكنيست منصور عباس، كونه قائدًا عربياً وإسلاموياً لا يتورع عن تبنى الرواية الصهيونية باعتبارها الواقعية السياسية.



وأثبت يعقوبسون أنه يفضّل إدار ......





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