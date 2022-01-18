2022/01/18 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد يواجه منتخب كرة اليد للناشئين، اليوم الثلاثاء، منتخب جورجيا للشباب في بطولة شوشتر الدولية في إيران.وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “منتخب اليد للناشئين يختتم مساء اليوم مبارياته في بطولة شوشتر الدولية بمواجهة منتخب جورجيا للشباب”.واوضح ان “منتخب اليد خسر امس ثالث مبارياته في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب اليد للناشئين يواجه جورجيا في آخر مبارياته ببطولة شوشتر الدولية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب اليد للناشئين يواجه جورجيا في آخر مبارياته ببطولة شوشتر الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).