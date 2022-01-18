النزاهة صدور قرارات بسجن وحبس عدد من المسؤولين

2022/01/18 | 12:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن صدور قرارات بسجن وحبس عدد من المسؤولين، مبينة ان الأحكام شملت محافظي بابل وواسط السابقين ومدير آثار صلاح الدين.

يتبع..

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