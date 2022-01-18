ثلاثة تحديات امام الصدر في تشكيل الأغلبية الوطنية

2022/01/18 | 12:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال تقرير لمجلة ناشيونال انترست الأميركية ان الصدر سيواجه ثلاثة تحديات رئيسية في أي محاولة له من أجل تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وأشار التقرير الى ان التحدي الأول هو ان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاحزاب السنية ترفض حتى الآن فكرة تشكيل تحالف مع كتلة شيعية واحدة فقط.



اما التحدي الثاني، فهو رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي يحاول ان يخلق توازنا في المقاعد بين التيار الصدري والإطار، فيما رأت المجلة ان التحدي الأصعب انه في حال نجاح الصدر بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فانها ستكون المرة الاولى منذ 2003 التي لا تكون فيها الحكومة العراقية تحت سيطرة الشيعة.

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