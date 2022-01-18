معوقات تعرقل تجارة الذهب في العراق.. هيئة المنافذ تخرج بـ3 توصيات لإنعاش استيراد وتصدير “المعدن الأصفر”

2022/01/18 | 12:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن 3 توصيات سترفع الى مجلس الوزراء تتعلق باستيراد الذهب، مؤكدة رصد عزوف للتجار عن ادخال الذهب عبر المنافذ المعتمدة في مطاري بغداد والنجف.

وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي في تصريحات صحفية، ان جلسة هيئة المنافذ الاخيرة شهدت تصويتًا على عدة محاور تتعلق باستيراد الذهب، بناء على طلب من غرفة تجارة بغداد واستعراض الاجراءات المنخذة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

وأكد الوائلي الاتفاق على رفع توصية لتخفيض رسوم الاستيراد والتصدير فيما يخص الذهب، فضلا عن اعتماد مطارالبصرة الدولي لدخول وخروج الذهب اسوة بمطاري النجف وبغداد الذين يشهدان عزوفًا خلال الفترة الماضية لادخال الذهب، فيما شهدت الجلسة ايضا الاتفاق على السماح بإعادة اصدار 50% من الذهب المستورد من قبل التاجر.

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