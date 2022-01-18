بالصور:نائبة بلاسخارت تتجول في اروقة مستشفى الوارث لعلاج الامراض السرطانية بكربلاء

2022/01/18 | 12:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت نائبة رئسية بعثة الامم المتحدة في

العراق لشؤون السياسية الانتخابية

مستشفى الوارث لعلاج الاورام السرطانية

التابعة للعتبة الحسينية المقدسة اليوم

الثلاثاء 18/1/2022

وقال الدكتور عبد الستار الساعدي

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