لماذا يُعتبر لحاف الجدة من صيحات الموضة الفاخرة اليوم؟

2022/01/18 | 12:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حفل ميت غالا في سبتمبر/ أيلول، استطاع مغني الراب الأمريكي، آيساب روكي، أن يسلط الضوء بزيه على حرفة خياطة االألحفة، حيث يقوم المصممون بتحويل الموروثات العائلية المليئة بالحنين إلى منتجات فاخرة.

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