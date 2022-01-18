2022/01/18 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود الدكتورة سلوى زكو واحدة من ألمع صحفيات العراق المعاصر , وقد التحقت بقسم الدراسات العليا في كلية الصحافة بجامعة موسكوفي الستينيات , وكانت من الطالبات الناشطات في مجالي العمل الاجتماعي والعلمي في موسكو آنذاك , وناقشت اطروحتها بنجاح وعادت الى بغداد , الا ان ظروف العراق السياسية في تلك الفترة حالت دون تعيينها , فعملت في الصحافة غير الرسمية و في مجال التدريس في المؤسسات غير الحكومية , اعتقلت في 1979 عا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (د. سلوى زكو قلبًا ينبض وعقلًا يضيء ... - علي المسعود) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (د. سلوى زكو قلبًا ينبض وعقلًا يضيء ... - علي المسعود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).