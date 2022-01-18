مقتل واصابة 23 مدنيا بينهم نساء واطفال اثر غارات سعودية على صنعاء

2022/01/18 | 12:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل 12 يمنيا وأصيب 11 آخرون بينهم نساء وأطفال، الثلاثاء، اثر غارات شنها طيران العدوان السعودي الأميركي على المدينة الليبية بالعاصمة اليمنية صنعاء.وذكر موقع “المسيرة نت” الاخباري في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن الأنباء تتحدث عن ضحايا ما يزالون تحت الأنقاض.وأضاف، أن فرق الإسعاف بالتعاون مع الأهالي تواصل البحث عن الضحايا تحت […]

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