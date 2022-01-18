القوات الأميركية تنقل 60 ناقلة محملة بمعدات عسكرية من سوريا الى العراق

2022/01/18 | 12:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أخرجت القوات الأميركية، رتلاً من الآليات المحملة بمعدات عسكرية والصهاريج المعبئة بالنفط السوري المسروق من الجزيرة عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة إلى قواعده في شمال العراق.ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصادر محلية قولها: إن رتلاً مؤلفاً من 111 آلية منها 60 ناقلة محملة بمعدات عسكرية إضافة إلى صهاريج محملة بالنفط […]

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