اصدار أحكام بالسجن وحبس عدد من المسؤولين

2022/01/18 | 12:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتسبُّبهم بالإضرار بمصلحة الدولة وهدر المال العام.

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