خبير قانوني يتوقع قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاعتراضات على الجلسة الأولى

2022/01/18 | 12:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصير دعاوى خشان والمشهداني هو الخسران (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

توقع الخبير القانوني طارق حرب، أن يتم رفض الدعوتين المقامتين من قبل نائبين بشأن الجلسة الأولى التي شهدها البرلمان في دورته الخامسة.

وقال حرب في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، إنّ "رفع الحظر عن أعمال هيئة رئاسة البرلمان التي انتخبت يوم 9 كانون الثاني/يناير وإطلاق يد الهيئة المنتخبه لرئاسة مجلس النواب هذه حتمًا سيكون غدًا أو بعده بيوم أو يومين عند نظر المحكمة الاتحادية العليا في الدعويين المقامين من النائبين محمود المشهداني وباسل خشان، اللذان طالبا بإبطال ما جرى من انتخاب لهيئة رئاسة مجلس النواب".

وأضاف حرب أن "مصير الدعوتين سيكون الرد ونتيجتهما الرفض ولا يؤثر في ذلك أصدار المحكمة العليا لأمر ولائي بهذا الخصوص كون الأدلة المقدمة من المدعيين المشهداني وخشان لا ترقى إلى مستوى الأدلة القانونية التي يمكن أن تؤسس لحكم تصدره المحكمة العليا لصالح المدعيين المشهداني وخشان ضد هيئة رئاسة مجلس النواب وبذلك سيكون مصير دعوى المشهداني ودعوى خشان الخسران".

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