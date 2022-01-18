2022/01/18 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت رئيسة مجلس النواب الإندونيسي، بوان ماهاراني، الثلاثاء، إن البرلمان أقر مشروع قانون لنقل العاصمة من جاكرتا إلى كاليمانتان على جزيرة بورنيو.

وينص مشروع القانون، الذي يوفر إطار عمل لمشروع الرئيس جوكو ويدودو الضخم، والذي تبلغ تكلفته 32 مليار دولار، على كيفية تمويل وتطوير العاصمة الجديدة وإدارتها.

وقال وزير التخطيط الإندونيسي، سوهارسو مونوارفا، الثلاثاء، إن البرلمان الإندونيسي وافق على مشروع القانون لنقل العاصمة إلى “منطقة غابات في كاليمانتان بجزيرة بورنيو”.

وأوضح مونوارفا، في كلمة له أمام البرلمان بعد إقرار مشروع القانون أن “العاصمة الجديدة لها وظيفة مركزية، وهي رمز لهوية الأمة، فضلا عن كونها مركزا جديدا للثقل الاقتصادي”.

وأعلن مونوارفا، الاثنين، أن العاصمة الجديدة سيطلق عليها اسم “نوسانتارا”، وهو اسم لأرخبيل إندونيسي اختاره الرئيس.

وحاول بعض الرؤساء السابقين نقل المقرات الحكومية من جاكرتا، وهي مدينة ضخمة مزدحمة، يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين شخص، ويعانون من الازدحام المزمن والفيضانات وتلوث الهواء، ولكن لم يحقق أي منهم هذا الهدف، وفقا لرويترز.

ويذكر أن الرئيس جوكو ويدودو أعلن عن الخطة لأول مرة عام 2019، لكن تنفيذها تأخر بسبب وباء كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إندونيسيا تقر مشروع قانون لـ”نقل العاصمة” إلى جزيرة نائية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إندونيسيا تقر مشروع قانون لـ”نقل العاصمة” إلى جزيرة نائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).