صالات الجنسية تتعاقد مع محترفين اثنين لتمثيلهم في المرحلة الثانية

2022/01/18 | 12:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار يسعى فريق الجنسية لكرة الصالات للتعاقد مع محترفين اثنين لتمثيلهم في المرحلة الثانية في الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات بعد أن أنهى المرحلة الأولى بالمرتبة السادسة بفارق بسيط عن المراكز الأولى.وقال أمين سر النادي ومشرف فريق كرة الصالات عمر كاظم دوحي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) اليوم الثلاثاء: إن "النادي سيتعاقد مع محترفين اثنين الأول من دولة إيران والثاني من لبنان ولاعبين محليين لتدعيم صفوفه بعد فتحَ باب الانتقالات الشتويّة مع خوض عدد من المباريات التجريبية تحضيراً للدخول وبقوة في المرحلةِ الثانية لدوري الصالاتِ المقرر انطلاقه في الأول من شهر شباط المقبل وسيدخل الفريق في الأيام القليلة المقبلة معسكراً داخلياً لمدة 10 أيام".وأضاف دوحي: " نطمح بأن نكون في المربع الذهبي في نهاية الدوري وهذا ما تم التخطيط له خلال السنوات السابقة والفريق سينافس على الدوري خلال السنوات القادمة كون الفريق يمتلك عناصر شابة ولاعبين مميزين".

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