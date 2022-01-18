عادات طعام تؤدي إلى زيادة الوزن.. كيف تتخطاها؟

2022/01/18 | 12:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطور الكثير من الأشخاص عادات مختلفة فيما يتعلق بتناول الطعام، والتي قد تكون جيدة أو سيئة.وإذا كنت تتبع نمطًا محددًا من الطعام لسنوات طويلة، فلم يفت الأوان بعد لإجراء بعض التحسينات.

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