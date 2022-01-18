الولايات المتحدة.. العواصف الشتوية تعطل وتؤجل اكثر من 15 الف رحلة وتحرم ربع مليون منزل من الكهرباء

2022/01/18 | 12:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تسببت العواصف الشتوية في شرق الولايات المتحدة الاميركية لالغاء اكثر من 5 الاف رحلة طيران الى الولايات المتحدة وخارجها وداخلها في عطلة نهاية الاسبوع فضلا عن تأجيل مايقارب الـ10 الاف رحلة.وبحسب صحيفة “ذه هِل” فأنه “تم إلغاء أكثر من 3000 رحلة طيران أمريكية إضافية وتأخير 3000 رحلة أخرى، اعتبارا من صباح […]

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