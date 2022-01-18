النفط يصعد لأعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات

2022/01/18 | 12:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات بفعل مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية الإمارات، في تصعيد للقتال بين الجماعة المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية.

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