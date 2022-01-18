سياسي اردني: دول خليجية تضغط على قوى سنية عراقية للقبول بالتطبيع

2022/01/18 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف السياسي الأردني محمد احمد الروسان ، الثلاثاء، عن ضغوط تمارسها دول خليجية على قوى سنية عراقية من اجل القبول على تطبيع العراق مع الكيان الصهيوني.وقال الروسان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المخابرات الإماراتية وجهاز الاستخبارات السعودية بالتنسيق مع قوى سنية وتحديدا كتلة تقدم برئاسة محمد الحلبوسي وتحالف العزم برئاسة خميس الخنجر بالاتفاق مع […]

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