الجهل و الفوضى: اضافة ذروة شتائية للكهرباء.. مرتضى العزاوي

2022/01/18 | 12:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب مرتضى العزاوي:

في بلد يعاني جدا في تجهيز الطاقة الكهربائية تقوم الدولة و بكل غباء خلق موسم اضافي لذروة الكهرباء في الشتاء.

في الصيف لا يوجد بديل عن الكهرباء لغرض التبريد اما في الشتاء فيوجد الكثير من البدائل و اهمها الغاز السائل LPG (المتوفر محليا) لغرض الطبخ و التدفئة و تسخين المياه.

فوضى في استيراد اجهزة التدفئة الكهربائية امام أعين الدولة و بموافقتها و البقاء على الدعم الغبي لفاتورة الكهرباء طوال أشهر السنة و النتيجة انهيار تجهيز الكهرباء في فصل الشتاء كذلك و الذي يدفع ثمنه الفقراء بطرق متنوعة.

مرتضى العزاوي

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