بدء تدفق السيول على الحدود العراقية- الإيرانية

2022/01/18 | 12:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلن مدير ناحية قزانية في ديالى مازن اكرم، الثلاثاء، عن بدء تدفق السيول على الحدود العراقية – الايرانية.وقال اكرم في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” غزارة الامطار يوم امس دفعت الى تدفق سيول متوسطة الشدة صوب اثنين من الوديان على الحدود العراقية- الايرانية ابرزها وادي النفط وهما ينقلان الاف الامتار المكعبة الى عمق المناطق […]

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