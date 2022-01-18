الطيران السعودي يستهدف مقر مجلس النواب والكلية الحربية في صنعاء

2022/01/18 | 12:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… شن طيران العدوان الأمريكي السعودي، اليوم الثلاثاء، عدة غارات استهدفت العاصمة صنعاء بينها مقر مجلس النواب.وذكر موقع “المسيرة نت” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن طيران العدوان استهدف بغارتين مبنى مجلس النواب (قيد الإنشاء) في شارع الستين الغربي، وبغارتين الكلية الحربية بالعاصمة صنعاء.وفي حصيلة أولية قتل 12 مدنيا وأصيب 11 آخرون بينهم […]

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