الكشف عن سبب فقدان الشم والتذوق بعد الإصابة بكورونا

2022/01/18 | 12:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت التقارير والدراسات القادمة من عدة بلدان حول العالم، بأن الكثيرين من متعافي فيروس كورونا قد يستمر معهم عرض فقدان حاستي الشم والتذوق حتى بعد الشفاء بعدة أشهر.يُذكر أن متحور أوميكرون، السائد حاليا حول العالم، لا يؤدي في معظم الحالات إلى فقدان حاستي الشم والتذوق، بل إن أعراضه خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا.[…]

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