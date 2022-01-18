خام برنت يسجل اعلى ارتفاع له منذ 7 سنوات عند عتبة 87 دولارا

2022/01/18 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

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اعلنت ا.ف.ب ان يوم الثلاثاء 18-1-2022 سجل أعلى ارتفاع لخام برنت منذ 7 سنوات عند 87 دولاراً.

وقالت مصادر أن كميات النفط الخام ستعتمد على الأسعار، حيث ارتفع ايضا خام نفط غرب تكساس ليسجل اعلى ارتفاع له منذ 7 سنوات عند 85 دولارا ونصف.

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