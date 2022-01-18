ديالى تحسم مصير 90% من” الظاهرة السوداء”

2022/01/18 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الثلاثاء، عن حسم مصير 90% من الظاهرة السوداء.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الصيدليات الوهمية شكلت ظاهرة سوداء في ديالى نظرا لخطورتها على حياة المرضى كون بعضها يتعامل بادوية غير معروفة المناشى بالاضافة الى ان ادارتها ليست من ذوي الاختصاص”.واضاف العزاوي،ان” […]

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